Meteoroloji uyardı Cumayeri Belediyesi teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan Düzce ve ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Cumayeri Belediyesi ekipleri herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve ilçelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından en fazla yağış alan ilçelerden olan Cumayeri'nde ekipler hakarete geçti. Cumayeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede meydana gelmesi tahmin edilen aşırı sağanak yağışların karşı herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve su baskınlarının önüne geçmek için kanalizasyon ve su kanallarını temizledi.

Cumayeri Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşların hem duyarlı hem de sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenerek “Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi atıkları atmamaları konularında daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.