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Meteoroloji'den 5 şehir için fırtına uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9.

Bölge müdürlüğü tarafından, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te 30 Ocak Cumartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.


Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gece 00.00 ila 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 11.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 75-88 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca ağaç veya direklerin devrilmesi de beklenen hadiselerdendir. Bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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