Meteoroloji'den Düzce için sarı kod uyarısı

Metrekareye 30 ile 60 kilogram yağışın beklendiği de kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”