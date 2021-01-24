Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te 25 Ocak Pazartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te 25 Ocak 2021 Pazartesi günü gece 00.00 ila 26 Ocak 2021 Salı günü gece 00.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca ağaç veya direklerin devrilmesi de beklenen hadiselerdendir. Bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.