Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.