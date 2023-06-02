İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.


Yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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