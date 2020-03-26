İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden sıcaklar düşecek uyarısı

DÜZCE(İHA) – ? Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Düzce ve bölge geneli için serin ve yağışlı hava uyarısı geldi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor. Düzce'de yağışların Cuma günü ve hafta sonunda sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havaların 26.03.2020 ila 02.04.2020 tarihleri arasında etkisini göstereceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.