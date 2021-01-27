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Meteorolojinin tahmini gençleri harekete geçirdi

Düzce Gençlik Merkezinden gençler, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığı kar yağışı öncesinde harekete geçerek kuşlar için yaptıkları yuvaları ağaçlara yerleştirdi.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce ve çevresi için kar yağışı uyarısı yaparken, uyarı sonrası Düzce Gençlik Merkezi gençleri harekete geçti. Gençler, kuşlar için gençlik merkezi bünyesinde yaptıkları kuş yuvalarına Gençlik Merkezi logolarını yapıştıran gençler daha sonra yaptıkları yuvaları merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçlara yerleştirdi.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, Gençlik Merkezindeki gençlerin bütün canlılara karşı sevgi ve merhamet beslediğini belirterek, “Düzce Gençlik Merkezi olarak sevgi ve merhamet duygularımızla beraber, malum kış aylarındayız. Bu aylarda kuşlar soğukta üşümesin diye onlara yuva yaptık. Önümüzdeki günlerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre yağmur, kar ve fırtına beklentisi var. Gençlik merkezi gençleri bu soğuk günlerde kuşları düşündüler. Gençlik merkezimizin bahçesine ve çeşitli ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdik. Gençlerimizin kendi el emekleriyle yaptığı Gençlik merkezimiz gençlere olduğu kadar canlı olan her varlığa saygı ve sevgi çerçevesinde çalışıyor. Bende buradan kardeşlerimize teşekkür ederim” dedi.


Röportajın ardından gençler Gençlik Merkezi önünde yaptıkları yuvalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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