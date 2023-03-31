İhlas Haber Ajansı

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Metruk bina yangını itfaiyeyi harekete geçirdi

Düzce’de sabaha karşı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de sabaha karşı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bina olarak bilinen yapıda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, metruk yapının çatı katında çıkan alevlere kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen metruk yapının çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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