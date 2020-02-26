Metruk bina yıkımları sürüyor

Şehir Merkezinde metruk ve hasarlı binaların tamamı yıkılana kadar devam edecek çalışmalar kapsamında Kiremitocağı, Azmimilli ve Karaca mahallelerinde yıkım yapıldı.

Deprem bölgesi olan Düzce'de yapılaşmanın kontrol altında tutulması konusunda önemli çalışmalara imza atan Düzce Belediyesi, 1999 depremlerinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala ayakta duran ve son günlerde yaşanan depremlerle yeniden gündeme gelen metruk, hasarlı ve kaçak binalara yönelik çalışma başlatmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma kapsamında ‘Düzce Metruk Bina Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlar ile yıkım programı belirlenmiş ve yıkımlar başlamıştı. Sahada birebir tespit yapan ekipler, kullanılmayan metruk binalar, hasarlı ve kaçak binalar üzerinde komisyon kararına bağlı olarak yıkım çalışmasına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yürütülen metruk bina yıkım faaliyetleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan ‘Düzce Metruk Bina Değerlendirme Komisyonu'nda alınmış karara dayanarak Kiremitocağı, Azmimilli ve Karaca mahallelerinde 3 ayrı yıkım çalışması yapılarak tehlike oluşturan hasarlı, eski yapılar ortadan kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak, komisyon toplantılarına bağlı şekilde yıkımı yapılacak yerlerin belirlenmesine devam edilecek ve çalışmalar sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.