Mevcut parklar da yenileniyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle sakinleri ile yaptığı sözleşmeler kapsamında şehir merkezi muhtelif mahallelerde yeni park yapımının yanı sıra mevcut parklarda da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Akınlar Mahalle parkında bulunan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, park alanında zemin düzenlemesi de yaptı. Yenileme, tamir ve bakım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ihtiyaç duyulan parklarda devam edecek.