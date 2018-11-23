Mevlid-i nebi haftası için etkinlik düzenlendi

Düzce Belediyesi,Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi önünde Mevlid-i Nebi programı düzenledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte vatandaşlara pilav ikramında bulunan Vali Dağlı ve Başkan Ay, daha sonra Düzce Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konseri dinledi. Düzceli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program konserin ardından sona erdi.