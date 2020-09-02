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Mevsimlik tarım işçilerine eğitim verildi

DÜZCE(İHA) –Memleketlerinden fındık toplamak için Düzce’ye gelen mevsimlik tarım işçilerine, Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) –Memleketlerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerine, Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.


Doğu ve Güneydoğu illerinden Düzce'ye çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerine Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve güvenliği, hijyen ve çevre temizliği ve güvenlik konularında eğitim verildi.


Bu kapsamda, Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kıyı köyünde fındık tarımında çalışan işçilere yönelik İlçe Müdürü Ramazan Taran tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Sağlık Memuru İsa Ergün tarafından Covid-19, hijyen ve çevre temizliği, İlçe Jandarma Komutanı Yakup Akince tarafından güvenlik konularında eğitim verildi.


Eğitim sonunda mesailerine devam eden tarım işçilere çeşitli hediyeler verildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

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