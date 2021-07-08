İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, köylere gelen sağlık ekipleri tarafından aşılandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, köylere gelen sağlık ekipleri tarafından aşılandı.


Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağılı aşılama ekibi, Güneydoğu illerinden Akçakoca'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin 18 yaş üstünü, köylerde kendi yaşam alanlarında aşılamaya hız verdi. Şırnak, Cizre, Adana bölgesinden gelen 35 mevsimlik işçi, Göktepe Köyünde aşılandı. Fındık toplamak için Akçakoca'ya geldiklerini söyleyen işçiler, aşılanmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.