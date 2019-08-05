Mezarlığın içindeki baraka yanarak kül oldu

Yangını Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Düzce'nin Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı yanında meydana geldi. Mezarlığın genişlemesi nedeniyle mezarlığın içinde kalan Elmas D.'ye ait baraka henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın yapılan soğutma çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme sürüyor.