Mezarlıklar bakıma alındı

Ekipler, şimdiye kadar 7 mahallenin kabristanında temizlik yaptı.

Düzce Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla kabristanların bakım ve temizliğini yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım çalışmalarına Şehir Mezarlığından başladı. Ekipler ayrıca Beyciler, Koçyazı, Çavuşlar, Aziziye, Soğukpınar, Dereli Tütüncü ve Darıcı Mezarlıklarında da temizlik yaptı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm mezarlıklarda yabani ot temizliğini gerçekleştirecek.