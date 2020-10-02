İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıklara duvar örme çalışması sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mezarlıklarda da duvar örme işlerine devam ediyor.


Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan mezarlık alanlarının korunması adına çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan ekipler, Aziziye Mahallesinde bulunan mezarlık çevresini 550 metrelik duvarla koruma altına alırken, çalışmaların devam ettiği Ağa Mahallesinde ise 130 metrelik duvar inşa edilecek. Mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan mezarlık çalışmaları, ilerleyen dönemde diğer mahallelerde de gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.