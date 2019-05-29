Mezarlıklarda bayram temizliği

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir mezarlığında ot biçme, temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Ramazan Bayramı öncesi başlatılan temizlik seferberliğinin Arife gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada mezarlıkların temizlik ve bakımının düzenli periyotlarla yapıldığını ancak bayram öncesinde daha özenli bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekilerek “Değerli vatandaşlarımız mezarlıklardaki yakınlarını ziyarete geldiğinde, mekanlarının temiz ve bakımlı olduğunu görmesi bizleri mutlu edecek. Düzenli aralıklarla yaptığımız mezarlık temizlik ve bakım çalışmalarımız bayram öncesinde daha detaylı ve özenli bir biçimde devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.