Mezarlıklarda bayram temizliği

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yıl genelinde düzenli şekilde gerçekleştirilen mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları Ramazan bayramı öncesinde de yoğun şekilde devam ettiriliyor.

56 mahalle genelinde bulunan 61 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarını detaylı şekilde gerçekleştiren ekipler, büyüyen otlardan ötürü görünmeyen mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmalarının yanı sıra mezarlıklar çevresine atılan çöplerinde toplanmasını sağlıyor.

Bayrama özel olarak yapılan çalışmalarda ayrıca çeşmelerin bakım ve onarımlarının yanı sıra haşerelere karşı ilaçlama da yapılıyor. Mezarlıkların bayram temizliği ve bakım çalışmaları Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek.

Mezarlıklar Müdürlüğü vatandaşların mezarlıkların temizliğine yönelik yapmaları gerekenlere dair yaptığı uyarıda, “Çiçek dikimi ve mezar üstlerini temizlemeye gelen vatandaşlarımızın temizledikleri mezar üstlerini ve dikilen çiçek saksılarını mezarlık içinde bırakmamaları, en yakın çöp konteynırına atmaları hususunda hassas olmalarını rica ederiz” ifadelerinde bulundu.