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Mezarlıklarda temizlik yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çakırlar, Tokuşlar, Kazukoğlu, Aşağı Yahyalar ve Yukarı Yahyalar mezarlıkları başta olmak üzere şehir genelindeki bütün mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.


Yabani ot temizliği ile işe başlayan ekipler daha sonra yeşil alanların bakımını ve çim biçme işlemini gerçekleştirdi. Yabani ot temizliği kapsamında çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, yeşil alanlarında çevre düzenlemesi yapılarak estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Mezarlıkların temizliği ve bakımını yaparak istenen görünüme kavuşmasını sağlayan ekipler, Ramazan Bayramı öncesi çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Ramazan Bayramı'nda mezarlıklarda ziyaretlerde bulunmak isteyen vatandaşlar yakınlarına temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortam da dua edebilecek, daha iyi bir şekilde gerekli ziyaretlerini gerçekleştirecekler.

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