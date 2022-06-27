İhlas Haber Ajansı

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Mezbaha Kurban Bayramına hazır

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ihale ile 10 yıllığına kiralanan mezbaha tesisinin kısa sürede bakımı yapılarak Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi.


Düzce Belediyesinin il genelinde vatandaşların mağdur olmaması amacıyla tamamladığı mezbaha ihalesinin ardından, ihaleyi alan müstecir tesisi kısa sürede kesime hazır hale getirdi. Mezbaha tesislerinin zemini yenilenirken boya ve badanası da tamamlanarak hijyenik bir ortam hazırlandı. Hayvan kesimi için otomatik sistemlerin de bakımları yapılırken sistemin çalışması için ilk deneme kesimleri de gerçekleştirildi. Böylelikle Düzceliler, kurbanlıklarını gönül rahatlığı ile mezbahada kestirebilecekler.


10 yıllığına kiralanan mezbahada bakım ve onarım çalışmaları devam edecek. Kamera sistemi ile vatandaşların kesimleri ekranlar üzerinden izlenebilecek. Öte yandan Düzce Belediyesi Mezbahasında kurbanlıklarını kestirmek isteyenler, Kurban Kesim Komisyonu'ndan çıkan karara göre kesim ücreti ödeyecek.

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