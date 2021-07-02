Mezun olan öğrencilerin istihdamını görüştüler

meslek komitesi üyeleri Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin istihdamı ile ilgili kentte faaliyetlerini sürdüren tekstil firmaları ile bir araya geldi.

DTSO 7. Meslek komitesi, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası öğrencilerine istihdamı noktasında öncelik tanınması konusunda ilde faaliyetlerini sürdüren tekstil firmalarına ziyaretler yapıyor.

Ziyaret programına Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, Meclis Üyesi Hayati Eğilmez, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sehabettin Yavuz, Koordinatör Müdür Yardımcısı Suzan Çiner ve Alan şefi Nirgul Candan katılım sağladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın son yıllarda eğitim alanında yapmış olduğu olumlu hamleler sonucunda meslek liselerinin tercih edilebilirlik sıralamalarında üst seviyelere ulaştığını belirten Komite üyeleri, öğrencilere stajda öncelik ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak, sektör alt yapısını güçlendirmek, istihdamda ayrıcalık gibi avantajların da sağlanması amaçlıyor.

7. Meslek Komitesi Başkanı Realkom Tekstil A.Ş Genel Müdürü Mutlu Kayan, üretim tesislerinin nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik yapılan tüm çalışmalara firma olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.