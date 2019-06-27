Mezun olmanın gururunu yaşadılar

Program, 2018-2019 Akademik Yılı lisans mezunları birincisi olan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Merve Koçer'in açılış konuşmasıyla başladı. Oldukça uzun ve emek isteyen üniversite yıllarının sonunda kazanmış olduğu birinciliğin heyecanını ve gururunu katılımcılarla paylaşan Merve Koçer, bu süreçte üzerinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nden edindikleri bilgilerle meslek sahibi ve lisans mezunu bireyler olarak ülkemizi gerçek hedefe kavuşturmak için sonuna kadar çaba göstereceklerine dikkat çeken Koçer, bu başarının asıl sahiplerinin hayatlarındaki karşılıksız sevginin timsali ve en büyük destekçileri aileler olduğunu ifade etti.

2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ilk sırada

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olan ilkleri ile Düzce Üniversitesi'nin, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ilk sıralardaki yerini koruduğuna ve tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 50 üniversite içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Çakar, Düzce Üniversitesi'nin ülkemizin en girişimci ve yenilik yeteneğine sahip 50 üniversitesinin sıralandığı, girişimcilik ve yenilikçilik endeksi sıralamasında yer alma başarısı göstererek köklü ve kurumsallaşmasını tamamlamış pek çok üniversiteyi geride bırakmayı başardığının da altını çizdi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi ile birlikte; Bağımlılık, Göç, Konur Alp Gazi ve Dijital Turizm gibi konularda sempozyumlar düzenlediklerini ve iş birliği içerisinde bulunduklarını dile getirerek, bu programların çıktılarının önemi üzerinde durdu. Düzce Üniversitesi'nin bilimsel ve toplumsal çalışmalarda halkla iç içe olduğuna vurgu yapan Dağlı, Düzce'nin de öğrenciler için ulaşım, turizm, güvenlik gibi çok çeşitli avantajları bulunan bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında program, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediye takdimi ile devam etti. Hediye ve plaket takdiminin ardından, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birincileri, yaş kütüğüne isimlerini çakarak başarılarını taçlandırdı. Programın son bölümünde keplerini hep birlikte havaya fırlatan öğrenciler, mezuniyet coşkusu ve heyecanını yaşayarak hayatlarında yeni bir sayfa açmış oldu.