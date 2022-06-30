Mezun olmanın heyecanını yaşadılar

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ve Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programlarında konuşan Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürleri, mezunların emeklerinin coşkuya dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek onları geleceğe hazırlayan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti. Mezunların Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve ihracatında önemli rolleri olduğunu söyleyen Meslek Yüksekokulu Müdürleri; mesleki açıdan, donanımlı ve etik değerlere sahip olarak mezun olan öğrencilerin, olaylara geniş açısıyla bakmalarını ve her zaman umutlu olmalarını tavsiye ettiler.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ise, “Hayatınızı bir deneyim aynası olarak görmelisiniz. Kendinize saygı duyun ve kendinizi alkışlayın. Hata yapmadan doğruyu öğrenemezsiniz. Hayal kurmayı da bırakmayın” dedi.

Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Covid sürecinde zorlu dönemler yaşayan öğrencilerin, mezuniyetlerini görmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Mezunların hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Genç, “Hayatın içine giriyorsunuz. Artık birey oldunuz. Hayat geminizin kaptanı sizsiniz” şeklinde konuştu. Mezun olan öğrencileri yetkin bireyler olarak yetiştirdiklerine dikkat çeken Prof. Genç, yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yaptı. Mezunların; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olacaklarına inandıklarını dile getirerek sözleri sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından programlarını dereceyle bitiren öğrencilere plaket, mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi.

İlk ve Acil Yardım programı mezunları da Paramedik Andı'nı hep bir ağızdan okuyarak mesleklerine adım attı. Törenlerin son bölümündeyse mezunların merakla beklediği kep törenine geçildi. Keplerini coşkuyla fırlatan ve yepyeni bir hayata merhaba diyen öğrenciler, mezun olmanın gururunu, meslek yaşamlarına adım atmanın ise heyecanını aileleriyle paylaştı.