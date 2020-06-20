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Mezuniyet törenlerini online yaptılar

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile okullarına gidemeyen öğrenciler mezuniyetlerini online olarak gerçekleştirdi.

Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 4. sınıf öğrencileri canlı yayında mezun oldu.


Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 4. sınıf öğrencileri korona virüs salgını nedeni ile mezuniyetlerini yaşayamadı. Sınıf öğretmenleri Nurcan Tepe Özkılıç öğrencilerinin mezuniyet törenini canlı yayın yapmak için hazırlıklar yaptı. Evinde hazırladığı kepleri öğrencilerin velilerine ulaştıran sınıf öğretmeni daha sonra öğrencilere ders var diyerek canlı yayın açtı. Ders olmasını bekleyen öğrenciler velilerin getirdiği kepleri görünce mezuniyet töreni organizasyonu başladı. Sınıf öğretmeni Nurcan Tepe Özkılıç çocukların 1. sınıftan itibaren yer aldığı fotoğraflarla hazırladığı video öğrencilerde mutluluk oluşturdu. Ayrıca öğrenciler canlı yayında keplerini de fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

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