Mezuniyetlerini oynayarak kutladılar

Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet programı kortej yürüyüşüyle başladı. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını, Düzce Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı ön lisans mezunları birincisi Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencisi Özlem Kılıç gerçekleştirdi. Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu katılımcılarla paylaşan Özlem Kılıç, üniversite eğitimine başladıkları tarihten bugüne öğretim elemanlarının desteğiyle çok anlamlı iki yılı tamamladıklarını ifade etti.

“Asla pes etmeyin”

Hayattaki ideallerin önemine değinen Özlem Kılıç, hayali olan tüm mezunlara asla pes etmemelerini, üretmeyi sevmelerini, umutlarını kaybetmeden, yılmadan sabırla çalışmalarını tavsiye etti. “Başarı varsa ardından gizli kahramanlar da vardır” diyen mezun öğrenci, üzerinde emekleri olan öğretim elemanlarına, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

“Ülkemizin meslek sahibi insanlara ihtiyacı var”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, bu anlamlı günde bir araya geldikleri için gurur duyduklarını ifade etti. Öğrencilerin mezun olarak meslek sahibi olduklarını belirten Prof. Dr. Genç, isteyen mezunların dikey geçişle 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayabileceklerini sözlerine ekledi. Ülkemizin meslek sahibi insanlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, sanayicilerin de ön lisans meslek okullarının zenginleştirilmesini talep ettiklerine işaret etti. Öğrencilere mesleklerinde derinleşmeleri ve kendilerini yenilemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Genç, mesleki ahlakın da önemine vurgu yaparak tüm mezunlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Meslek Yüksekokullarında bölümlerini dereceyle bitiren ve mezun olan öğrencilere Meslek Yüksekokulları birim yöneticileri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Programda; Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet belgelerini alarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşadı. Heyecanlarını ve sevinçlerini aileleriyle doyasıya yaşan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Programın son bölümünde mezuniyet törenlerinin klasikleşen kep atma törenine geçildi. Büyük heyecan, mutluluk, gurur ve umutla keplerini fırlatan öğrenciler, hayatlarında yeni bir sayfa açarak yeni geleceklerine adım attı.