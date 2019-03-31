MHP Başkan adayı Erdoğan Bıyık oyunu kullandı

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, ailesiyle birlikte İsmetpaşa Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bıyık, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık eşi Filiz Bıyık ve çocuklarıyla birlikte İsmetpaşa Ortaokulu 1316 nolu sandıkta oyunu kullandı. Düzce Belediye Başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık için oy kullanan Erdoğan Bıyık ailesi sandık görevlilerine kolaylık dilediler.

Oy kullanma işlemi sonrası konuşan Erdoğan Bıyık, “Yaklaşık 3 ay boyunca iyi bir seçim çalışma dönemi geçirdik. Seçimlerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.