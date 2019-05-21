MHP Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık'tan teşkilata iftar

Erdoğan Bıyık, misafirlerini kapıda karşıladı.

MHP'den 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinde Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık, MHP Teşkilatlarına iftar verdi. İftar yemeğine, MHP İl Başkanı İlhan Caboğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, MHP İl ve İlçe teşkilatları, Ülkü Ocakları, MHP Kadın kolları yönetimleri ve üyeleri ile MHP Meclis üyeleri katıldı.

Misafirleri ile tek tek ilgilenen Erdoğan Bıyık, misafirleriyle kısa sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yapılan iftarın ardından ise konuşma yapan Erdoğan Bıyık, davetine icabet ederek, katılan herkese teşekkür etti.