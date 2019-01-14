MHP Düzce Belediye Başkan adayı Bıyık galericilere söz verdi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce'de sıkılmadık el bırakmama adına yoğun mesai anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük Melen ve Akçakoca Yolu üzerinde faaliyet gösteren Galericiler sitelerini ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce'de galericilerin yaşamış olduğu sorunlara vakıf olduklarını belirterek gerekli çalışmaların yapılacağının sözünü verdi.

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, seçim gezileri kapsamında ziyaret ettiği galericilerin yaşadıkları sorunları dinledi.

Galericiler Erdoğan Bıyık'ı kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyetleri ifade ederek konuşmalarına başladılar. Galericiler, “Başkanım öncelikle buraya gelerek bizlerin yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Başkan olduktan sonra da bizleri ziyaret ederek diğer siyasi partilerin yaptığı gibi davranmamanızı istiyoruz. Sizler bizim yaşadığımız sorunları biliyorsunuz. En büyük sıkıntımız rent a car adı altında araç satışı yapan kişilerin önüne geçmenizdir. Çünkü bizler sattığımız araba için devletimize vergi ödüyoruz ve bu işi yapması gereken kişilerde resmi olarak bizleriz. Belediye başkanları rent a car adı altında araç satışı yapan işletmelerin açılışını yapacak kadar bizlerden uzaklar” diyerek yardım istediler.

Düzce Belediyesi MHP Meclis Üyelerinin de katılım sağladığı ziyarette galericilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Öncelikle bizleri sıcak bir ortamda karşıladığınız için sizlere teşekkür ederim. Sizin sorunlarınızın farkındayız ve bununla ilgili olarak gerekli çalışmaları başlatacağız. Belediye Meclis üyelerimiz konu hakkında belediye meclisine ilk olarak önerge verecekler ve süreci başlatacaklar. Belediye başkanı olmamız durumda ise sorunun çözüme kavuşması ve kanuni sürecin başlaması adına adımları attıracağımın sözünü veriyorum. Ben kazansam da kaybetsem de Düzce'deyim ve sizi tekrar ziyaret edeceğim ancak karşınıza belediye başkanı olarak gelmek istiyorum. Bunun için seçimlerde sizin ve çevrenizdeki kişilerin desteğini bekliyorum” dedi.