MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık oldu

Yapılacak yerel yönetimler seçimleri için Düzce'de MHP'den ilk olarak aday adaylığını açıklayan isim olan Erdoğan Bıyık MHP Düzce Belediye Başkan Adayı oldu.

30 Mart Yerel Yönetimler seçimleri için siyasi partiler Belediye Başkan adaylarını bir bir açıklarken Düzce'de merakla beklenen MHP adayı da belli oldu. MHP Genel Merkezi tarafından Türkiye Genelinde 402 Belediye Başkan adayının açıklandığı listeye göre Düzce'de MHP'ye ilk aday adaylığı başvurusunu yapan Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkan adayı oldu.