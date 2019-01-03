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MHP'de birlik ruhu devam ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP’den Düzce’de belediye başkan aday adayları olan isimler aday açıklanmasının ardından bir arada gelip Başkan adayı Erdoğan Bıyık ile istişare ederek destek verdiler.

DÜZCE(İHA) – MHP'den Düzce'de belediye başkan aday adayları olan isimler aday açıklanmasının ardından bir arada gelip Başkan adayı Erdoğan Bıyık ile istişare ederek destek verdiler.


31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimlerde MHP teşkilatı ve adayları alışa gelmiş tabloyu tamamen değiştirerek kamuoyu tarafından takdir ile karşılandı. Aday Adaylığı sürecinde her ortamda bir arada olan ve birlikte hareket eden Aday Adayları Erdoğan Bıyık'ın aday gösterilmesi ile birlikte desteklerine devam ediyorlar.


Erdoğan Bıyık'ın davetlisi olarak bir araya gelen MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayları ile Erdoğan Bıyık istişare ettiler. Yapılan görüşmeye MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'da katıldı.

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