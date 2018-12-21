MHP'li başkan aday adayları bir arada

Düzce'de siyasi partiler arasında rekabet artarken MHP dosta güven düşmana korku veren bir izlenimle siyaset anlayışına devam ediyor.

MHP Düzce Belediye Başkan adayı kim olacak Düzce kamuoyu tarafından merakla beklenirken, muhtemel adaylar bir araya omuz omuza, dostane bir şekilde gelebiliyor.

MHP Düzce Belediye Başkan aday adayları Erdoğan Bıyık, Celal Kasapoğlu, Cemal Aksam, Hilal Kaşkır, Hilal Uzun ve partililer bir araya gelerek 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde istişare ettiler.

Bazı cepheler tarafından MHP Belediye Başkan Aday Adayları arasına nifak sokulmaya çalışılırken, yaşanan dostane görüntüler dosta güven düşmana korku salıyor.

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, “MHP Adayları olarak bizler Düzce'ye hizmet etmek için yola çıktık. Bazıları bizlerin arasını açma adına girişimlerde bulunduklarının farkındayız ancak amaçlarını geçmişte olduğu gibi günümüzde de bulaşamayacaklar. MHP olarak bizler mevkii makam uğruna değil, hizmet etmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Genel Merkezimiz kimi takdir ederse o aday olacak, hatta belediye başkanı olacak ancak aday adayları olarak bu süreçte bizler birbirimizden ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.