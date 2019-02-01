MHP'li başkan adayı Bıyık, “Belediyenin işçi sayısını artıracağım”

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim programı kapsamında ilk olarak Düzce Belediyesi çalışanlarının toplandığı Fevzi Çakmak Mahallesindeki Kalıcı İş Yerlerine giderek işçiler ile sohbet etti.

“Aksine işçi alımı yapacağız“

Simit ile kahvaltısını işçilerle birlikte yapan Bıyık, konuşmasında çalışanlara ailem diyerek başladı. Bıyık, “Sizlere ailem diye hitap ettim. Çünkü Düzce'yi hep beraber hak ettiği noktalara ulaştıracağız. Belediye Başkanı olduktan sonra mevcut işçileri çıkaracak mısınız diye sorula soruluyor. Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmiyoruz. İşten çıkarmak yerine biz aksine belediyeye ekstra işçiler alarak Düzce'yi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız” şeklinde konuştu. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın işçiler ile bir araya geldiği program da Belediyenin birim müdürleri ve amirleri de katıldı.

“Belediyenin yüzüsünüz”

Başkan Adayı Bıyık Düzce Belediyesi Hareket Amirliğini ziyaret etti. Şoförler ile bir araya gelen Bıyık, sohbet havasında geçen ziyarette şoförlerin sorunlarını dinledi. Notlar alan Bıyık, “ Sizler Düzce Belediyesinin yüzüsünüz. Sizin çalışma şartlarınızı kolaylaştırma adına gerekli düzenlemeleri yapacağım” şeklinde konuştu. Şoförleri ziyaretinin ardından Aziziye Mahallesi ve Burhaniye Mahallesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Bıyık son olarak Yeni Sanayi Sitesinde bulunan Hurdacılar sitesinin ziyaret ederek programını sonlandırdı.