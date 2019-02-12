MHP'li Başkan adayı Bıyık ile Koçyazı Mahallesi canlanacak

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarının ortasından geçen Karaca Deresi'nin çevresinin Düzce'ye yakışır bir hale getirme adına kollarını sıvadı.

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Düzce'nin altını üstüne getiren, ayak basılmadık yer sıkılmadık el bırakmama adına çalışmalarına yoğun bir mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Koçyazı Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır'ı da makamında ziyaret eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Mahallenin sorunlarını dinlediği sırada Muhtar Mısır'dan gelen “Metek TOKİ'nin ortasından geçen derenin etrafının vatandaşların kullanımına açılması” talebi üzerine dere çevresinde incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri tarafından Karaca Deresinin içinde gerekli ıslah çalışmalarının büyük bölümü yapıldı. Önümüzdeki aylarda planlanan programa göre Karaca Deresi Deresinin ıslah çalışmaları tamamen bitirilecek. Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır ile derenin çevresini gezen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, derenin çevresi ile ilgili proje hazırlayacağını belirtti.

Bıyık, “Koçyazı Mahallesi gerek konumu gerekse nüfusu açısından Düzce'nin en büyük ve en güzel mahalleleri arasında yer alıyor. Son dönemlerde hızlı bir yapılaşmanın içine giren mahallede insanların nefes alabileceği bir yer olmaması Düzce Belediyesinin çok büyük bir eksikliğidir. Metek Toki'nin içinden geçen Karaca Deresinin çevresi atıl durumda ve buralar insanların kullanımına açılabilir. Buranın yeşil alan tahsis edilerek insanların kullanımına açacağız. Oturma bankları, yürüyüş alanları, kafeterya, piknik alanları, bisiklet yolları gibi kullanım alanları yaparak burayı mahalle sakinlerinin ve Düzcelilerin hizmetine sunacağız. İnsanlar burayı çocuklarıyla gelerek zaman geçirebilecek alanlar olarak değerlendirecekler. Proje ekibime burası ile ilgili çalışma başlatmaları adına talimat vereceğim. Buranın projesini göreve geldiğimiz zaman hayata geçireceğiz. Koçyazı Mahallesini Düzce'nin cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.