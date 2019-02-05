MHP'li başkan adayı Bıyık işçilerin sofrasına oturdu

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzceliler ile bir araya geldiği ziyaretlerindeki hareketleri ile “ İçimizden biri” övgülerine fazlasıyla muhatap kalıyor. Seçim çalışmaları kapsamında Burhaniye Mahallesi ve Şerefiye Mahallelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, samimi görüntüler vermeye devam ediyor.

Bıyık, mahalle aralarında inşaatı yapılan bir ev için karılan harca hardım etti. Kuaför dükkanında tıraş olan bir müşterinin tıraş köpüğünü kendi elleriyle süren Bıyık, kaldırımda voleybol oynayan iki kıza da eşlik etmesi yüzlerde gülümsemelere neden oldu. Öğlen yemeğini de inşaatta çalışan işçiler ile yiyen Erdoğan Bıyık “ İçimizden biri” sözünün hakkını verdi. Daha önceki seçim çalışmalarında araba iterken, motosiklete binerken, seyyar ayakkabı boyacısına yardım ederken, koşarken görüntülenen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın samimi ve içten hareketleri Düzce kamuoyu tarafından takdirle karşılanıyor.

Burhaniye Mahallesinde ara sokakların birinde inşaatı yapılan bir bina için harcı karan işçiye yardım eden Erdoğan Bıyık, inşaat ustasına “ Sana yardıma geldim. Var mı başka yapılacak iş” dedi. İnşaat ustası ise Erdoğan Bıyık'a yardımlarından dolayı teşekkür ederken destek sözü verdi. Girdiği kuaför dükkanında tıraş olan bir müşterinin tıraş köpüğünü kendi eliyle süren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın bu tutumu takdirle karşılandı. Seçim çalışmalarında enerjisi ile dikkat çeken Bıyık, voleybol oynamaktan da geri kalmadı. Kaldırımda iki kızın voleybol oynadığını gören Başkan Adayı Bıyık, “Bana da top atın diyerek” voleybol oynamaya başladı. Bir süre kızlarla voleybol oynayan Bıyık esnafları ziyaretine devam etti.

Şerefiye Mahallesinde inşaatta çalışan işçilerin öğlen yemeğini yediklerini gören MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ Öğlen Yemeği yemeğe geldim” diyerek işçilerin sofrasına misafir oldu. Yüzlerce esnaf ile görüşen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak da kura çekimi programına da katıldı.