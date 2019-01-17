MHP'li başkan adayı Bıyık Muhtarlarla bir araya geldi

Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye sınırları içerisinde yer alan 56 mahalle muhtarını ağırladı. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, muhtarlarla bire bir ilgilendi.

Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Mensur Bilgin yaptığı konuşmada, “MHP'den Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık'a Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar dilerim. Aynı şekilde muhtarlar olarak Mart seçimleri bizlerinde seçimi olacak. Yapılacak olan seçimlerde Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a ve biz muhtar adaylarına başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri programa katılan muhtarla seslenen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Bugün düzenlediğimiz programa katılım sağlayan muhtarlar beni mutlu ettiler. Başkanımızda söylediği gibi bizler hayırlı bir yolculuğa çıktık. Aynı şekilde sizlere de yapılacak olan seçimlerde başarılar dilerim. Biz Belediye başkanı olarak sizlerde muhtarlar olarak önümüzdeki dönem birlikte çalışmayı diliyorum. Bilindiği üzere ekibimiz daha önceden sizleri ziyaret eden sıkıntılarınızı dinlediler ve gerekli raporları bizlere ilettiler. Burada bulunan muhtarlarımın büyük çoğunluğu beni tanıyor aynı şekilde bende sizleri tanıyorum. Ben bu yola çıkarken 75 yaşındaki amcamın, teyzemin oğlu, 25 yaşındaki gençlerin ağabeyi olacağım dedim. Düzce'nin sevgi eksikliği olduğunu ve bizim ilk olarak bu eksikliği gidermemiz gerektiğini ifade ettim. Sizlere söz veriyorum belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz. 15 günde bir mahalle olacak şekilde sizlerin ayağına biz geleceğiz. Sizler toplum liderisiniz ve önemli insanlarsınız. Mahallenizde yaşanan bütün olaylara sizler vakıfsınız ve mahallenizin gelişmesinden de sizlerin önemi büyüktür” dedi.

1 Nisan da kendisinin Doğum günü olduğunu söyleyen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, alacağı en güzel hediyenin vatandaşların oyları olduğunu söyledi.