MHP'li başkan adayı Bıyık sevenleri evlere sığmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın Hamidiye Mahallesinde düzenlenen programlarında mahalle sakinleri ne evlere ne de kahvelere sığdı.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık MHP'nin Üretken Belediyecilik ilkelerini Düzce kamuoyuna anlatmaya devam ediyor.

Düzce'de ayak basılmadık yer, sıkılmadık el bırakmama adına seçim çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Hamidiye Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ilk olarak Hamidiye Mahallesinde bulunan bir eve ziyaret ederek mahalle sakinlerine projeleri hakkında bilgiler verdi. Üretken Belediyeciliğin Düzce'ye nasıl aktarılacağını anlatan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı dinlemeye gelen mahalle sakinleri eve sığmadı.

Erkekler ve bayanlara iki farklı evde seslenen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ Bizler Düzce'yi üretken belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Düzce'nin hak ettiği hizmeti alabilmesi adına ekip arkadaşlarımız ile mesai saati gözetmek sizin çalışacağız. Düzce'yi sizlerle birlikte yöneteceğiz. 7'den 70'e hitap edecek şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz. Bayanlarımıza yönelik olarak çeşitli projelerimiz mevcut” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda 1 Nisan'ın doğum günü olduğunu hatırlatan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzcelilerden doğum günü hediyesi olarak oy istemedi.

Ev ziyaretlerinin ardından Hamidiye Mahallesinde bulunan Kahvehanelerde mahalle sakinlerine seslenen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı mahalle sakinleri burada da yalnız bırakmadı. Mahallede iki kahve ziyaretinde bulunan Bıyık'ı dinelmeye gelen mahalle sakinleri kahvehanelere sığmadı.

Kahvehanede okey oynayanların masasına selamlaşmak amacıyla giden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın taş çekmesi ve çektiği taşında okey çıkması gülümsemelere neden oldu.

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzcelilerin kendisine göstermiş olduğu ilgiye laik olabilme adına var gücüyle çalışacağının altını çizdi.