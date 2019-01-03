MHP'li başkan adayı Bıyık'a işçilerden destek

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri, Delta Alfa Çorap Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP ‘den Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık'a destek devam ediyor. 31 Mart seçimlerine en ciddi anlamda hazırlanan isimlerin başında olan Bıyık'ı Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri ve tekstil işçileri ile çalışanları kalabalık bir grup ile ziyaret ederek hayırlı olsun dediler.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, “Öncelikle Düzce Belediye Başkan adayı olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizin her zaman yanınızda olacağımızı bildirmek için ziyaretinize geldik. Bu süreçte Düzce'ye en iyi hizmet edecek olan kişi siz olduğunuzu düşünüyor ve desteklerimizi açık bir şekilde belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan Bıyık, “Sizlerin desteklerinizi görmek ve hissetmek bu süreçte bizlerin gücüne güç katıyor. Seçin destekleriniz ile Düzce Belediyesini MHP yönetecek, biz yöneteceğiz, sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.