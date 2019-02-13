MHP'li Başkan adayı Erdoğan Bıyık dur durak bilmiyor

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Beyciler Mahallelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek istedi. Düzce'de ayak basılmadık yer, sıkılmadık el bırakmama adına ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Fevzi Çakmak Mahallesi Kervan Kavşağı ile Düzce Adliyesi arasında kalan bölümdeki esnafları ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Çağrı Merkezinde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a esnaflar ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Tam destek sözü veren Düzceliler, “Düzce'de değişim olacak. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde size tam destek vereceğiz. Çünkü siz bazıları gibi seçimden seçime Düzce'ye gelmiyorsunuz” şeklinde konuştular.

Fevzi Çakmak Mahallesi esnaf ziyaretinin ardından Beyciler Mahallesi D655 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ziyaret edildi. Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Bizler Düzce'de üretken belediyeciliği anlatmak için Düzce'nin altını üstüne getiriyoruz. Ayak basılmadık yer, sıkılmadık el bırakmama adına gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz yerlerdeki insanlar bize karşı olumlu bir yaklaşım içerisine girmeleri çalışma isteğimizi daha da artırıyor” şeklinde konuştu.