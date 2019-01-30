MHP'li başkan adayı Erdoğan Bıyık, Kadın meclisini konuğu oldu

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin misafiri MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık oldu. Düzce Belediyesi Meclis Salonunda yapılan görüşmede samimiyet ön plana çıktı. Sohbet havasında geçen ziyarette MHP Düzce Kadın Kolları Başkanı Derya Aksay, MHP Kadın Kolları Üyeleri, MHP Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer hazır bulundu. Erdoğan Bıyık Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Ülviye Dikmen'e çiçek ve çikolata takdim etti.

Program Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ülviye Dikmen'in açılış konuşması ile başladı. Erdoğan Bıyık'ı ‘Komşum' diyerek tanıtan Dikmen, hizmet yolunda çıkılan yarışta Bıyık'a başarılar diledi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık konuşmasında meclis üyelerine öncelikle kendini tanıttı. Açılış konuşmalarının ardından slayt gösterimi ile Erdoğan Bıyık projelerinin tanıtımı yaptıktan sonra program soru cevap şeklinde devam etti.

Sokak Hayvanlarıyla ilgili neler yapacaksın sorusuna Düzce Belediye Başkanı olduktan sonra nasıl çözüm bulacağını anlatan Bıyık, “Sokak köpekleri de can taşıdığının bilinmesini gerekiyor. Belediye sokak hayvanlarını sokaktan alıyor, tedavisini yapıyor ve tedavisinden sonra aldığı yere bırakıyor. Sokak köpekleri aynı sorunları yeniden yaşıyorlar. Biz Belediye olarak Düzce Üniversitesi Hayvan ve Hayvan Haklarını Koruma Topluluğu Başkanı ve Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneğinin (DÜHAK) faaliyetlerini destekleyerek hayvanların yaşamış olduğu sorunları çözmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan Bıyık'a gelen diğer bir soru ise ‘Mermerden yapılan kaldırım taşlarını sökecek misiniz?' oldu. Erdoğan Bıyık gelen soruya çok net bir şekilde “hayır” diyerek, “Zamanında yanlışta olsa yapılmış bir uygulama ve bunu kaldıramayız. Milli servet durumuna olan bu çalışmayı halkımızın daha kullanışlı bir şekilde kullanması adına çalışmalar yapacağız. Geçmiş dönerlerde yapılanlar tarzda değil de daha kalıcı bir şekilde mermerlerin üzerini kaymayacak şekilde yapacağız” dedi. Sohbet havasında geçen program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.