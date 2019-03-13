MHP'li başkan adayı gece gündüz çalışıyor

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala çalışma temposunu iyiden iyiye artıran Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Fibrobeton Fabrikasını ziyaret etti. Çalışanlar ile birlikte öğlen yemeği yiyen Başkan adayı Bıyık, fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Programına Düzce Belediyesi Kültür Merkezini ziyaret ederek devam eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Kültür Merkezinde yapılan çalışmalar ve çalışma sistemi hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü ziyaret eden Bıyık, gündüz programını Tüm İşçi Emeklileri Derneği Düzce Şubesini ziyaret ederek sonlandırdı.

Akşam programını Soğancı Kavşağında bulunan kahve ziyareti ile akşam programına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, daha sonra meşale ile karşılandığı mekanda mahalle sakinlerine hitap etti.

Program sonrasında çocuklar Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'tan imza almak için birbirleriyle yarışmaları renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Fevzi Çakmak Mahallesinde hasta ziyareti de gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Koçyazı Mahallesi Metek Toki'de ev ziyareti ile programını sonlandırdı. Ev ziyaretinde programa katılan MHP Kadın Kolları üyelerinden Ayla Yılmaz'ın Başkan Adayı Erdoğan Bıyık için yazdığı şiiri okuması büyük beğeni topladı.