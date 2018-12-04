MHP'li Erdoğan Bıyık, “Kangren bir sorun haline geldi”

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin önemli sorunlarının başında gelen hava kirliliği sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce'nin kangren sorunu olarak nitelediği hava kirliliği ile ilgili olarak ivedilikle çözüm bulunmasının altını çizdi.

Yazılı bir açıklama ile Düzce'nin hava kirliliği sorunu hakkında çözüm önerilerini sıralayan Başkan aday adayı Bıyık, “Gelecek nesiller için Düzce de herkesin taşın altına gövdesini koyma zamanı geldi” dedi.

Bıyık mesajında; “Yeşilliği ile anılan ve birçok platformda Yeşil Düzce denilen ilimizde son baharın son günlerinde hava kirliliği kendini hissettirir boyuta geldi. Özellikle kış aylarında Düzce'de hava kirliliği insanların yaşam kalitesini ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor. Hava Kirliliğinin başlıca nedenleri arasında doğalgazı kullanımının ilimizde yaygınlaştırılmaması ve kalitesiz kömür kullanımı geliyor. 50 yıllık yaşamım boyunca Düzce'nin hava kirliliğine nasıl itildiğine şahitlik ettim. Düzce'nin hava kirliliği sorununa ivedilikle müdahale edilmemesi halinde çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesle içinde yaşanılmayacak bir şehir bırakacağız miras olarak. Yaşamım boyunca ilimiz için çeşitli alanlarda şahsı olarak elimden geleni yaptım. Belediye Başkanlığına talip olmamdaki amaçlardan bir tanesi de yaşanan sorunları şahsı olarak çözüme kavuşturamayacağım alanların olmasından ve ilime daha verimli hizmet etme aşkı olduğunun bilinmesini isterim. Bu kapsamda Düzce'nin en büyük sorunlarının başında gelen ve kangren haline gelen hava kirliliği sorununa çözüm bulmak istiyorum. Öncelikle ilimizde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor. İlgili mercilerle vatandaşların evlerinde doğalgaz kullanabilmeleri adına yapıcı görüşmelerde bulunacağım. Düzcelilerin doğalgazı indirimli fiyatlardan kullanabilmesi için çalışacağım. Ayrıca abonelik ücretlerinin her bütçeye uygun bir hale gelmesi adına çalışacağım. Ayrıca hava kirliliğinde etkili olan diğer bir etken ise kalitesiz kömür kullanımı gelmektedir. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarıyla gerekse Düzce kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak ilimizde kalitesiz kömür kullanımının önüne geçmek istiyorum” şeklinde konuştu.