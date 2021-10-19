Millet Bahçesi 29 Ekimde açılıyor

Düzce Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapımına başlanan Anıtpark, İnönü ve Avni Akyol Parklarını bütünleştiren ‘Millet Bahçesi' hizmete giriyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Millet Bahçesinin Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan 29 Ekim Cuma günü hizmete açılacağını müjdeledi.

Bir süredir yapımı devam eden Düzce Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Düzce'de bir çok vizyon projenin hayata geçmesini sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü merakla beklenen Millet Bahçesi Birinci etabının tamamlandığını duyurdu.

Başkan Özlü, göreve gelmesinin ardından şehir merkezinde bulunan Avni Akyol ve İnönü Parklarındaki yapılaşmaların kaldırılmasını sağlamıştı. TOKİ ile yapılan işbirliği ile parkların birleştirilerek Millet Bahçesi yapılması yönünde karar alınmıştı. Akabinde çalışmaların başladığı bölge vatandaşlarda da büyük merak uyandırmıştı.

Başkan Özlü, Millet bahçesinde 1. Etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihinde Millet Bahçesinin Düzcelilerin hizmetine açılacağını duyurdu.

“Şehre yakışır bir yaşam alanı oluşturduk”

Yaklaşık 27 bin metrekarelik bir alanda oluşturulan ve içerisinde Millet Kıraathanesinin yanı sıra gençlerin spor, çocukların ise gönüllerince eğlenebileceği oyun gruplarına yer verilen, yürüyüş yolları, aktivite parkları ve yeşil alanların bulunduğu Millet Bahçesi, son rötuşların yapılmasının ardından açılış için gün saymaya başladı.

Millet Bahçesinin halka açılması ile ilgili konuşan Başkan Özlü, “Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği Millet Bahçesinde artık halka açmak için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Olumsuz hava şartlarından ötürü geciken Millet Bahçemizi, Cumhuriyetimizin de 98'nci yıldönümüne denk gelen 29 Ekim Cuma günü halkımızın hizmetine sunacağız. Beklediğimize değecek nezih ve ilimize yakışır bir yaşam alanına daha kavuşacağız. Burası, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ailece kaliteli zaman geçirebilecekleri bir yer olacak. Şehrin kalbindeki dönüşümü hep birlikte yaşayacağız. Düzce'nin değerine değer katacak bir proje oldu. Tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.