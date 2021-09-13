İhlas Haber Ajansı

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Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Kent merkezinde bulunan ve Düzce Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Millet Bahçesi tamamlandı.

Açılış için son hazırlıklar yapılmaya başlandı.


Düzce'nin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi 1. Etap alanında çalışmalar tamamlandı. Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan Millet Bahçesi 1. Etap çalışmaları tamamlandı. Çiçeklendirmelerin yapıldığı, Millet Kıraathanesi'nin tamamlandığı alanda son düzenlemeler de yapıldı. Artık açılışa hazırlanmaya başlayan Millet Bahçesi'nin Eylül ayının sonlarına doğru açılacağı öğrenildi.

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