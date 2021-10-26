Millet bahçesinde ücretsiz internet hizmeti

Düzcelilerin nefes alacağı, şehre yeni bir görsel zenginlik katacak olan Millet Bahçesi, 29 Ekim'de hizmete girmeye hazırlanıyor. Ücretsiz internet hizmetinin de olacağı Millet Bahçesinin son rötuşları yapılırken Başkan Özlü de çalışmaları yakından takip ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Cumhuriyet'in kuruluş günü olan 29 Ekim'de hizmete alınacağını açıkladığı Millet Bahçesinde hummalı çalışma sürüyor. Başkan Özlü, Cuma günü açılacak olan Millet Bahçesini ziyaret ederek son hazırlıkları yakından takip ediyor.

Şehrin tam ortasında, 7'den 70'e herkese hitap eden, vatandaşların dinlenip sohbet edebileceği, spor yapıp kitap okuyabileceği nezih bir bahçe haline gelen Millet Bahçesinin birinci etabı açılmak için gün sayıyor. Düzce Belediyesi ekipleri, bahçe çevresinde kaldırımları yaparken, bir yandan da çimler biçiliyor. Sonbahar mevsimine uygun çiçeklerin dikildiği bahçede bakımlar aksatılmıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında gençleri de unutmadı. Millet bahçesinde zaman geçiren vatandaşların internet ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz wifi istasyonu da olacak.