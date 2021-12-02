Millet Kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor

Çatısı onarılan lojmanın iç tadilatına da başlandı.

Düzce merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde Millet Bahçesi'nin hemen yanında bulunan eski Kaymakamlık lojmanın tahsisinin alınmasıyla, alanın Millet kütüphanesine dönüşmesine karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde binada çatı onarımına başlayan Düzce Belediyesi ekipleri, tadilatın kısa sürede tamamlanmasının ardından binanın içerisinde boya-badananın yanı sıra iç tesisatların elden geçirilmesine yönelik çalışmalarına başladı.

Tefrişat iç tadilatın ardından başlayacak

Binanın iç tadilatının bitirilmesiyle birlikte iç tefrişatının yapılacağı ve Millet Kütüphanesi adı altında en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirten Başkan Özlü, “Düzce bizim evimiz diyerek çıktığımız yolda şehrimizdeki değişim ve dönüşümüne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Alt yapıdan üst yapıya birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Milet Kütüphanesi de bunlardan biri. Şehrin kalbinde ruhumuzu arındırabileceğimiz, nezih bir ortamda keyifli vakit geçirebileceğimiz aynı zamanda hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın yeni bilgiler edinip kendilerini geliştirebilecekleri bir mekanımız olacak” dedi.

“Halkımızın sahipleneceğinden şüphem yok”

Başkan Özlü, Millet Bahçesiyle bir bütün halinde vatandaşa hizmet verecek olan Millet Kütüphanesinin eğitim noktasında şehre büyük bir ivme kazandıracağını söyleyerek, “Halkımızın Millet Bahçesini nasıl sahiplendiğini gördük. Aynı şekilde Millet Kütüphanesini de sahipleneceklerinden şüphemiz yok. İç tadilat ve tefrişatının ardından açılışını da hep birlikte yapacağız. Millet Kütüphanesi Düzce'ye çok yakışacak” şeklinde konuştu.