Milletvekili Keşir: "Bahçeşehir'de ağız ve diş sağlığı için önemli bir adım atıyoruz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Bahçeşehir'de ağız ve diş sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Eksiksiz hizmet için ilk etapta hizmete girecek 5 poliklinikte hazırlıklar sürüyor. Yıl sonunda hasta kabulüne başlayacak merkezimiz, şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Sağlık alanında yatırımların sürdüğü Düzce'de, Bahçeşehir bölgesine semt polikliniğinin ardından bu kez ağız ve diş sağlığı polikliniği yapıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Düzce'mizin en büyük yerleşim alanlarından olan Bahçeşehir'de ağız ve diş sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Eksiksiz hizmet için ilk etapta hizmete girecek 5 poliklinikte hazırlıklar sürüyor. Yıl sonunda hasta kabulüne başlayacak merkezimiz, şimdiden hayırlı olsun" dedi.