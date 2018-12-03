Milletvekili Keşir Başkan Yiğit ile şehit evine ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 2016 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal'ın baba evine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette vekil Keşir'e Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Ak Parti Yığılca İlçe Başkanı Kerem Yalçıner'de eşlik etti.

Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabından da paylaştığı bu ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yığılcalı şehidimiz Metin Uysal'ın kıymetli anne ve babası Hac vazifesinden dönünce ziyaret edememiştik. Bugün ziyaret edip hayır dualarını aldık." ifadelerine yer verdi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'te yaptığı değerlendirmede; "Şehidimiz Metin Uysal'ın değerli anne ve babası Hac vazifelerini yerine getirdiler. Hem hayırlı olsun demek hem de hayır dualarını almak için değerli vekilimiz Sayın Ayşe Keşir ile bugün şehit evimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Allah hac vazifelerini ve dualarını kabul etsin" dedi.