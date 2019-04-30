Milletvekili Keşir sağlık yatırımlarını bizzat yerinde inceledi

Milletvekili devam eden yatırımlarının 2019 maliyetinin 12 milyon TL olduğunu söyledi.

Düzce'de yapımı devam eden sağlık yatırımlarının durumu hakkında bilgi almak ve son durumlarını yerinde görmek adına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 2019 yılında tamamlanması planlanan sağlık tesislerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyete İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Gümüşova 112 İstasyonu, Kalıcı Konutlar Aile Sağlığı Merkezi, Kalıcı Konutlar SHM ve Semt Polikliniği, Karaca Mahallesi Aile Sağlığı Merkezini yerinde inceleyerek milletvekili İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Milletvekili Keşir, 2019 yılı sağlık yatırımlarının yaklaşık 12 milyon TL olduğunu belirterek “Sağlık önceliğimiz ve olmazsa olmazımız. Sağlık merkezleri tüm Düzceli hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.