Milletvekili Yılmaz'dan Başkan Çam'a plaket

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan MHP'li isimlere ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı ziyaret eden Yılmaz, MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan plaketi Başkan Çam'a takdim etti.

MHP Düzce'de 5 belediyeyi kazanarak büyük bir başarı elde etti. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da belediye başkanlarını ziyaret ederek hem sorunları dinliyor hem de MHP Genel Merkezi'nin teşekkür plaketlerini başkanlara veriyor.

Bu çerçevede Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında ziyaret eden Yılmaz, “31 Mart yerel seçimlerinde sizin başkanlığınızda tüm çalışan arkadaşlarımız adına size bu plaketi taktim ediyorum. Çok yoğun bir çalışma programı yürüttünüz. Allah nasip etti belediye başkanlığınız aldınız. Bizim size MHP olarak bir takdimimizdir. Partimizi temsil ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ise, “Bize onur ve gurur verdiniz. Bizde belediye başkanı olarak nazik ziyaretinizden dolayı ve plaketten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Düzce'mizin onuru, gururu her yerde siz konuşuluyorsunuz. Bizde bundan gurur duyuyoruz. MHP'nin bayrağını daha ileri taşıyacağız. Partimizi daha yükseklere taşıyacak kadroları kuracağız” diye konuştu.