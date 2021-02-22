Milli bilardocu Kore'de final turunda

Milli bilardocu Savaş Bulut, 25 Şubat'ta Kore'nin Seul şehrinde düzenlenecek PBA TOUR Final etabına katılacak.

Bilardoda aldığı başarılı sonuçların ardından final etabından başlayacak olan Savaş Bulut, Kore'de 1. olmak için ıstaka sallayacak. Düzce'nin ve Türkiye'nin bilardoda başarılı ismi milli sporcusu Savaş Bulut, 25 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında Kore'nin Seul şehrinde Grand Walkerhill Otel'de düzenlenecek olan 3 Bant Bilardo PBA TOUR Final etabına katılma başarısı gösterdi. Yıl içerisinde yapılan 5 turnuva sonunda ilk 32'de olan sporcuların katılacağı PBA TOUR final turunda genel klasmanı 11. sırada bitiren Savaş Bulut ile 10. sırada bitiren Birol Uymaz, Türkiye'yi Kore'de temsil edecek.

PBA TOUR Final etabında Bulut'un grubunda Min Gu Kang, Ben Im ve Leppens yer alacak. Final etabını kazanan sporcu bilardo tarihinde 3 Bant Bilardo turnuvasındaki en büyük ödül olan 225 bin Euro'un da sahibi olacak. Turnuvayı değerlendiren milli bilardocu Savaş Bulut, "Zorlu bir sürecin ardından iyi oynadığım turnuvalar geçirdim. Yaklaşık 70 gündür Kore'deyim. Ülkemden, evimden en uzak kaldığım süre bu. Final turnuvasında herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp Düzce'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.